Zverev vence Bonzi e avança à segunda rodada de Roland Garros

Zverev é um dos favoritos ao título. DIMITAR DILKOFF / AFP

Um dos principais nomes da chave masculina de Roland Garros, o alemão Alexander Zverev estreou com vitória, neste domingo (24), ao marcar fáceis 3 sets a 0, parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, sobre o local Benjamin Bonzi, 95º do ranking da ATP, em duas horas e oito minutos de partida.

Vice-campeão em 2024 e semifinalista em outras três oportunidades, o número 2 do mundo disputa o Grand Slam francês pela 11ª vez na carreira e apenas em 2017, quando perdeu para o espanhol Fernando Verdasco, foi eliminado na estreia.

O adversário de Zverev na segunda rodada será o tcheco Tomáš Macháč, 43º do ranking, que passou pelo belga Zizou Bergs em sets diretos, parciais de 6/4, 6/4 e 6/3.

Outros resultados da 1ª rodada:

Marco Trungelitti (ARG) 3 x 0 Kyrian Jacquet (FRA) - 6/4, 6/2 e 6/2

Thiago Tirante (ARG) 3 x 1 Pablo Llamas Ruiz (ESP) - 6/3, 7/6 (8/6), 6/7 (5/7) e 6/0

Karen Khachanov (RUS) 3 x 0 Arthur Géa (FRA) - 6/3, 7/6 (7/3) e 6/0

Miomir Kecmanović (SER) 3 x 0 Fábián Marozsán (HUN) - 7/6 (7/0), 6/3 e 6/4

Alejandro Davidovic Fokina (ESP) 3 x 2 Damir Džumhu (BOS) - 6/7 (3/7), 6/3, 2/6, 7/5 e 6/3

James Duckworth (AUS) w x o Gabriel Diallo (CAN) - 6/3, 4/1 e desistência



