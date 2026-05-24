Zverev estreia em Roland Garros com vitória tranquila sobre Benjamin Bonzi

O tenista alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, estreou em Roland Garros com uma vitória tranquila sobre o francês Benjamin Bonzi (N.95) neste domingo (24).

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas e oito minutos.

Finalista de Roland Garros em 2024, o alemão de 29 anos ainda busca seu primeiro título de Grand Slam e pode ter a chance de conseguir em Paris, dada a ausência do espanhol Carlos Alcaraz (N.2), seu algoz há dois anos.

Sob um sol escaldante, Zverev foi muito sólido contra um adversário que já se mostrou perigoso, como quando eliminou o russo Daniil Medvedev na primeira rodada de Wimbledon e do US Open no ano passado, embora não tenha o mesmo desempenho no saibro.

Na próxima fase, Zverev terá um duelo muito mais exigente, contra o tcheco Tomas Machac (N.43), que eliminou o belga Zizou Bergs (N.40) com parciais de 6-4, 6-4 e 6-3.