Zagueiro Tim Ream será o capitão dos EUA na Copa do Mundo de 2026

O técnico da seleção dos Estados Unidos, o argentino Mauricio Pochettino, confirmou neste sábado (30), na véspera do amistoso contra o Senegal, que o zagueiro Tim Ream será o capitão da equipe americana na Copa do Mundo da América do Norte, que terá início em 11 de junho.

A braçadeira de capitão de uma das três nações anfitriãs do Mundial não ficará com Christian Pulisic, atacante do Milan. A comissão técnica optou por confiar essa responsabilidade ao zagueiro do Charlotte FC.

"Tim é o meu capitão. Ele será o capitão da seleção dos Estados Unidos", afirmou Pochettino.

"Ele é um líder positivo e, como vocês sabem, para mim é muito importante criar uma conexão com os jogadores. Acho que ele é incrível, e temos muita sorte de contar com um jogador como ele, com a experiência que possui".

"Tomei essa decisão junto com as pessoas que merecem ser ouvidas, aquelas em quem confio, e decidimos que ele será o capitão".

Ream, de 38 anos, que já foi capitão da seleção americana em 16 partidas durante a era Pochettino, teve uma carreira notável no futebol inglês, somando mais de 250 jogos pelo Fulham entre 2015 e 2024.

"É a maior honraria neste grupo. Muito obrigado", disse Ream, visivelmente emocionado. "É uma honra que não vou subestimar".

Pochettino, de 54 anos e vinculado nos últimos dias a um possível retorno ao futebol europeu, deixou claro que sua prioridade é preservar o elenco, enquanto enfrentam um teste exigente contra uma das seleções mais fortes do continente africano.

"O Senegal é uma das melhores equipes. A qualidade é incrível", disse Pochettino em uma coletiva de imprensa em Charlotte, na Carolina do Norte.

"Conhecemos as capacidades de alguns de seus jogadores. É um bom teste para nós. Eles são uma equipe fantástica e uma das candidatas ao título da Copa do Mundo, não tenho dúvidas quanto a isso, dada a habilidade de seus jogadores".

A partida no Bank of America Stadium será a primeira de dois amistosos preparatórios para a estreia dos Estados Unidos na Copa do Mundo, marcada para o dia 12 de junho contra o Paraguai, no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia.

"O que quero ver no domingo é que todos saiam bem da partida. Queremos competir e dar continuidade à nossa preparação, mas não correremos riscos", acrescentou Pochettino, que indicou que o tempo de jogo de vários jogadores será cuidadosamente gerenciado.

O último teste antes da competição será contra a Alemanha, em 6 de junho, no histórico Soldier Field, em Chicago.