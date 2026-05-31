Zagueiro Ibrahima Konaté deixa o Liverpool

O zagueiro da seleção francesa, Ibrahima Konaté, está de saída do Liverpool após cinco temporadas jogando pelos 'Reds', uma passagem notavelmente marcada pela conquista do título da Premier League no ano passado, embora seu destino permaneça desconhecido.

"O Liverpool confirma que Ibrahima Konaté deixará o clube ao término de seu contrato neste verão. Konaté parte com nossa gratidão e apreço por tudo o que contribuiu, e todos no clube lhe desejam o melhor para o futuro", escreveu o clube do norte da Inglaterra na plataforma X.

"Há cinco anos, cheguei como um jovem jogador cheio de sonhos. Hoje, parto com memórias que ficarão comigo pelo resto dos meus dias", escreveu o defensor de 27 anos nas redes sociais.

Konaté, que soma 27 convocações pela seleção francesa, foi convocado por Didier Deschamps para a Copa do Mundo (de 11 de junho a 19 de julho) na América do Norte e disputa uma vaga na equipe titular.

Tendo chegado ao Liverpool em 2021 vindo do RB Leipzig, Ibrahima Konaté disputou 183 partidas pelos 'Reds'. Sob o comando de Jürgen Klopp, conquistou a FA Cup logo em seu primeiro ano, assim como a Copa da Liga inglesa. Em 2022, foi vice-campeão da Champions League ao perder a final para o Real Madrid.

Após a chegada de Arne Slot ao comando técnico em 2024, o Liverpool conquistou o Campeonato Inglês na temporada passada.

Este ano, no entanto, foi mais difícil para os 'Reds', que anunciaram no sábado a saída do treinador holandês, sem revelar o nome de seu sucessor.