Yamal lidera convocação da Espanha para Copa do Mundo, com Eric García e Marc Pubill como novidades

Apesar de ter passado a reta final da temporada afastado por lesão, o jovem atacante Lamine Yamal, do Barcelona, lidera a lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo de 2026, apresentada nesta segunda-feira (25) pelo técnico Luis de la Fuente.
Os defensores Eric García, do Barça, e Marc Pubill, do Atlético de Madrid, são as novidades na lista, que não tem nenhum jogador do Real Madrid.
"Não vejo se um jogador vem de um clube ou de outro", afirmou De La Fuente ao ser questionado sobre a ausência de madridistas.
O treinador também destacou a versatilidade de Pubill, que ainda não estreou pela seleção, para justificar sua convocação.
"Ele pode atuar como lateral ou zagueiro", explicou De La Fuente, que destacou o "ótimo desempenho nesta temporada" do jogador do Atlético.
"Sentimos que este era o momento certo, pois eles [Pubill e García] estão em excelente forma", acrescentou De la Fuente em relação aos dois defensores.
A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo e fará sua estreia no dia 15 de junho contra Cabo Verde, antes de enfrentar a Arábia Saudita no dia 21 e encerrar sua participação na primeira fase contra o Uruguai no dia 27.
-- Lista de convocados da Espanha para a Copa do Mundo de 2026:
- Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), David Raya (Arsenal/ING), Joan García (Barcelona/ESP)
- Defensores: Marcos Llorente (Atlético de Madrid/ESP), Pedro Porro (Tottenham/ING), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Marc Pubill (Atlético de Madrid/ESP), Eric García (Barcelona/ESP), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao/ESP)
- Meio-campistas: Rodri (Manchester City/ING), Martín Zubimendi (Arsenal/ING), Mikel Merino (Arsenal/ING), Gavi (Barcelona/ESP), Pedri (Barcelona/ESP), Álex Baena (Atlético de Madrid/ESP), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA)
- Atacantes: Yéremy Pino (Crystal Palace/ING), Víctor Muñoz (Osasuna/ESP), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP), Dani Olmo (Barcelona/ESP), Ferran Torres (Barcelona/ESP), Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Borja Iglesias (Celta de Vigo/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP)
