Wolves ofuscam Wembanyama e superam Spurs; Knicks 'atropelam' Philadelphia 76ers na semi da NBA

A semifinal da Conferência Oeste teve início na noite desta segunda-feira com um jogo eletrizante, onde o Minnesota Timberwolves superou o San Antonio Spurs por 104 a 102 no Frost Bank Center e ofuscou a grande atuação de Victor Wembanyama, que atingiu marca histórica, mas não impediu o revés de sua equipe.

Autor de 11 pontos e 15 rebotes, o jogador canadense estabeleceu um recorde da NBA nos playoffs ao obter 12 tocos. Esta é a maior marca da competição desde 1973/1974 que esse quesito passou a ser contabilizado.

O jogo marcou ainda o retorno de Anthony Edwards ao Minnesota Timberwolves e ele não decepcionou (sua volta estava prevista para a partida 3 dos playoffs). Ele marcou 18 pontos em seu retorno inesperado e foi o segundo maior pontuador de sua equipe ficando atrás apenas de Julius Randle (21).

Edwards anotou 11 pontos no último quarto e foi decisivo para o resultado positivo. "Ninguém esperava que ele jogasse. O seu nível de comprometimento com o jogo e com a equipe fez toda a diferença", afirmou o companheiro Mike Conley.

Depois de trabalhar arduamente para superar uma contusão óssea e uma hiperextensão no joelho esquerdo, Edwards comentou sobre a importância de estar em quadra neste momento tão decisivo.

"Sei que só de estar lá (na partida) tranquiliza meus companheiros. Não que haja pressão sobre o time, mas passo tranquilidade na hora do jogo. E procuro fazer o meu melhor, que é tentar colocar a bola na cesta", comentou.

Com a grande atuação ofuscada, Victor Wembanyama mandou um recado aos companheiros após a derrota em casa. "Precisamos melhorar e descobrir, em 48 horas, o que podemos fazer melhor", afirmou o jogador. As duas equipes voltam a se encontrar na quarta-feira, pelo segundo confronto dos playoffs das semifinais do Oeste.

No outro jogo das semifinais da Conferência Leste, o New York Nicks atropelou o Philadelphia 76ers por 137 a 98, em partida realizada no Madison Square Garden, também na noite desta segunda-feira.

Destaque da partida, Jalen Brunson fez 27 dos seus 35 pontos no primeiro tempo e terminou o confronto como cestinha. O embate de número 2 dois dos playoffs das semifinais acontecem nesta quarta-feira, novamente em Nova Yorque.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA SEGUNDA:

San Antonio Spurs 102 x 104 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 137 x 98 Philadelphia 76ers

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTA TERÇA-FEIRA:

Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers