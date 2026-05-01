Wolves e Knicks avançam nos playoffs da NBA; 76ers e Celtics vão para o jogo 7

Maxey liderou a vitória dos 76ers. ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Mais duas equipes avançaram para a segunda rodada dos playoffs da NBA e evitaram o jogo 7. Isso não serve para o Boston Celtics, que perdeu para o Philadelphia 76ers na quinta-feira (30) e terá o duelo decisivo em casa neste sábado (2).

Tyrese Maxey liderou os Sixers com 30 pontos e foi o grande destaque do triunfo por 106 a 93. Do lado dos Celtics, no entanto, faltou algum jogador puxar os números para o alto. Jaylen Brown marcou apenas 18 pontos.

Veja abaixo como foram as vitórias do Minnesota Timberwolves e New York Knicks.

New York Knicks 140 x 89 Atlanta Hawks

Um verdadeiro amasso ocorreu na State Farm Arena, em Atlanta. Os Knicks dominaram o jogo e se classificaram com 4 a 2 na série. O primeiro tempo acabou com 83 a 36 para a franquia de Nova Iorque.

OG Anunoby foi o cestinha da partida, com 29 pontos marcados, seguido por Mikal Bridges, que fez 24. O pivô Karl-Anthony Towns fez um triplo-duplo de 12 pontos, 11 rebotes e 10 assistências.

Minnesota Timberwolves 110 x 98 Denver Nuggets

Um dos principais favoritos ao título caiu na primeira rodada. O Denver Nuggets de Nikola Jokic não teve força para superar os Wolves. O pivô sérvio até marcou 28 pontos e deu 10 assistências, mas do outro lado havia Jaden McDaniels.

Sem Anthony Edwards, o ala liderou os pontos, com 32, além de 10 rebotes. Terrence Shannon Jr. foi uma grata surpresa, com 24 pontos marcados.