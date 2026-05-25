Wolfsburg perde repescagem e é rebaixado pela 1ª vez na Bundesliga

O Wolfsburg, campeão em 2009 e presente na elite desde 1997, foi rebaixado na Bundesliga pela primeira vez em sua história com a derrota para o Paderborn por 2 a 1 (na prorrogação) nesta segunda-feira (25), na repescagem de acesso, e vai disputar a segunda divisão alemã na próxima temporada.

Após empatar em 0 a 0 como mandante no jogo de ida, o Wolfsburg abriu o placar logo aos três minutos na casa do Paderborn, graças a um gol de Dzenan Pejcinovic, mas teve de atuar com dez homens a partir dos 14 minutos, após a expulsão de Joakin Maehle.

Filip Bilbija deixou tudo igual ainda no primeiro tempo (38'), antes de Laurin Curda dar a vitória ao Paderborn na prorrogação (100').

Desde o seu primeiro acesso, em 1997, o Wolfsburg nunca havia deixado a Bundesliga, disputando 29 temporadas consecutivas na primeira divisão e conquistando seu primeiro (e único) título em 2009.

Em 2015, o clube terminou a liga na segunda colocação e conquistou a Copa da Alemanha.

Desde a reintrodução da repescagem, em 2009, o Paderborn é o quarto clube da segunda divisão a conseguir o acesso, depois de Nuremberg (2009), Fortuna Düsseldorf (2012) e Union Berlin (2019).

A equipe disputará sua terceira temporada na primeira divisão alemã, após as campanhas de 2014/2015 e 2019/2020, temporadas em que terminou na 18ª e última posição da tabela, sinônimo de rebaixamento.