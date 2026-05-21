Wolfsburg empata em casa com Paderborn (0-0) e se complica na luta pela permanência na Bundesliga

O Wolfsburg decepcionou sua torcida e ficou no empate em 0 a 0 contra o Paderborn, nesta quinta-feira (21), na partida de ida da repescagem que vale uma vaga na Bundesliga alemã de 2026-2027.

O confronto será, portanto, decidido na partida de volta, em Paderborn, na próxima segunda-feira.

Na Volkswagen Arena com um grande público, o dinamarquês Christian Eriksen teve a melhor chance dos 'Wölfe' ('Lobos') no jogo, já no segundo tempo (67'), mas a equipe anfitriã não conseguiu furar o bloqueio defensivo dos visitantes, que terminaram a partida com dez jogadores após a expulsão de Jonah Sticker nos acréscimos (90+3').

O empate complica a situação do Wolfsburg, clube que se sagrou campeão alemão em 2009 e joga na primeira divisão desde 1997.

À espera da conclusão deste playoff, disputado entre o 16º colocado da Bundesliga e o 3º da Bundesliga 2, dois clubes já tiveram seu rebaixamento confirmado da primeira para a segunda divisão (Heidenheim e St. Pauli), enquanto outros dois fazem o caminho inverso, subindo para a elite do futebol alemão (Schalke 04 e Elversberg).