West Ham perde para o Brentford e Tottenham ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

O West Ham foi derrotado num clássico londrino crucial neste sábado (2), fora de casa, diante do Brentford (3 a 0), e corre o risco de voltar à zona de rebaixamento caso seu rival na luta pela permanência, o Tottenham, vença na 35ª rodada da Premier League.
O Spurs (18º colocado, dois pontos atrás do West Ham) vai visitar no domingo o Aston Villa, equipe que briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, e sairá da zona de rebaixamento se conquistar a vitória.
Graças a esse triunfo, para o qual o brasileiro Igor Thiago contribuiu com seu 22º gol na temporada, o Brentford (6º colocado) se mantém na disputa por vagas em competições europeias.
O Newcastle, por sua vez, se recuperou jogando em casa contra o Brighton, a quem venceu por 3 a 1, após quatro derrotas consecutivas, freando, assim, um concorrente direto por vagas europeias.
No último jogo deste sábado, o líder do campeonato, o Arsenal, buscará ampliar sua vantagem para seis pontos sobre seu perseguidor mais próximo, o Manchester City, que terá dois jogos a menos, sendo um deles a partida que disputará na segunda-feira contra o Everton.
--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília):
Sexta-feira, 1º de maio
Leeds - Burnley 3 - 1
Sábado, 2 de maio
Newcastle - Brighton 3 - 1
Brentford - West Ham 3 - 0
Wolverhampton - Sunderland 1 - 1
(13h30) Arsenal - Fulham
Domingo, 3 de maio
(10h00) AFC Bournemouth - Crystal Palace
(11h30) Manchester United - Liverpool
(15h00) Aston Villa - Tottenham
Segunda-feira, 4 de maio
(11h00) Chelsea - Nottingham
(16h00) Everton - Manchester City
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Arsenal 73 34 22 7 5 64 26 38
2. Manchester City 70 33 21 7 5 66 29 37
3. Manchester United 61 34 17 10 7 60 46 14
4. Liverpool 58 34 17 7 10 57 44 13
5. Aston Villa 58 34 17 7 10 47 42 5
6. Brentford 51 35 14 9 12 52 46 6
7. Brighton 50 35 13 11 11 49 42 7
8. AFC Bournemouth 49 34 11 16 7 52 52 0
9. Chelsea 48 34 13 9 12 53 45 8
10. Fulham 48 34 14 6 14 44 46 -2
11. Everton 47 34 13 8 13 41 41 0
12. Sunderland 47 35 12 11 12 37 46 -9
13. Newcastle 45 35 13 6 16 49 51 -2
14. Crystal Palace 43 33 11 10 12 36 39 -3
15. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5
16. Nottingham 39 34 10 9 15 41 45 -4
17. West Ham 36 35 9 9 17 42 61 -19
18. Tottenham 34 34 8 10 16 43 53 -10
19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36
20. Wolverhampton 18 35 3 9 23 25 63 -38
./bds/jta/mcd/iga/aam
* AFP