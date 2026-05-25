Spurs vencem Thunder e empatam série na final do Oeste da NBA

Wembanyama foi o destaque da partida. JESSE D. GARRABRANT / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Com direito a cesta do meio da quadra e uma atuação de gala, Victor Wembanyama comandou o San Antonio Spurs na noite deste domingo (24), na vitória de sua equipe sobre o Oklahoma City Thunder. O triunfo teve placar de 103 a 82, e empatou a série das finais da Conferência Oeste em 2 a 2.

Incomodado pelas atuações apagadas nos dois confrontos anteriores, o astro francês entrou em quadra determinado a mudar esse roteiro. E o cartão de visitas veio no capricho: uma cesta de três pontos para abrir o placar. No duelo, ele ainda foi o cestinha, com 33 pontos, pegou oito rebotes e contribuiu com cinco assistências.

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— Todos nós temos padrões elevados e sei que tenho muitas responsabilidades, mas estou aqui para isso — disse Wembanyama.

— Sim, fui melhor hoje, mas não fui perfeito. Apenas fizemos o que tínhamos de fazer. Temos de trabalhar mais a organização (do time) e vamos precisar fazer mais coisas para continuar buscando nossos objetivos — completou o jogador.

O técnico Mitch Johnson exaltou a atuação do pivô e classificou como natural a boa atuação após dois jogos sem grande destaque.

— Da minha perspectiva, ele sentiu a obrigação de dar o tom para os companheiros de várias maneiras. O nosso time é muito competitivo, e o Wembanyama tem estado na vanguarda disso — afirmou.

Arremesso do meio da quadra

Em um primeiro tempo até certo ponto equilibrado, o pivô dos Spurs levantou a torcida ainda no segundo quarto ao acertar um arremesso do meio da quadra no estouro do relógio para o intervalo.

Pelo lado do Oklahoma, restou apenas lamentação pelo resultado.

— Eles simplesmente nos atropelaram logo de cara. São dois jogos seguidos em que eles começam com tudo. No último encontro, conseguimos nos recuperar. Hoje, não teve jeito — disse Shai Gilgeous-Alexander.