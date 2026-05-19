Wembanyama faz 41 pontos e Spurs larga na frente do Thunder na final da Conferência Oeste

Francês se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo menos 40 pontos e pegar 20 rebotes em um jogo de playoffs. Foto por JESSE D. GARRABRANT / / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em um jogo com direito a duas prorrogações e uma partida de alto nível técnico, o San Antonio Spurs largou na frente no playoff que vai definir o campeão da Conferência Oeste da NBA, ao superar o Oklahoma City Thunder pelo placar de 122 a 115. A partida foi realizada na noite desta segunda-feira (18), no Paycom Center, em Oklahoma.

Este foi o sexto Jogo 1 na história dos playoffs da NBA a ir para a segunda prorrogação — o primeiro desde um jogo entre Spurs e Warriors em 2013.

Com uma atuação iluminada, Victor Wembanyama tomou conta da partida. Ele fez 41 pontos e pegou 24 rebotes, mostrando pontaria calibrada e também muita eficiência na briga no garrafão. Não bastasse isso, ele ainda foi decisivo nos instantes finais.

O pivô selou a vitória com duas enterradas no último minuto, uma delas resultando em uma jogada de três pontos. Na construção do triunfo, Stephon Castle fez 17 pontos, Devin Vassell e Keldon Johnson marcaram 13 cada, e Julian Champagnie adicionou 11 para os visitantes, que não contaram com De'Aaron Fox devido a uma rigidez no tornozelo.

— Um grande esforço de todos — disse Wembanyama, que, aos 22 anos e 134 dias, se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo menos 40 pontos e pegar 20 rebotes em um jogo de playoffs. Kareem Abdul-Jabbar tinha 22 anos e 343 dias quando fez um jogo de 40/20 nas finais da NBA de 1970.

Para o técnico do San Antonio Spurs, Mitch Johnson, o resultado final foi fruto da determinação de sua equipe em superar um grande rival dentro de seus domínios.

— Foi uma guerra de vontades. Os níveis de força mental demonstrados por ambas as equipes foi muito grande e precisávamos de cada segundo de todos que jogaram.

Pelo lado do Oklahoma City Thunder, Alex Caruso marcou 31 pontos, a segunda maior pontuação de sua carreira, vindo do banco. Jalen Williams, que retornou após seis jogos de ausência devido a uma lesão na coxa e marcou 26 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota diante de sua torcida.