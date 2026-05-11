Wawrinka e Monfils recebem convite para disputar Roland Garros

Wawrinka (E) e Monfils (D) estão na última temporada de suas carreiras. Montagem / Sergio Llamera/IEB+ Argentina Open & MICHAEL BRADLEY / AFP

O francês Gaël Monfils e o suíço Stan Wawrinka, ambos disputando a última temporada de suas carreiras, receberam convites para jogar na chave principal de Roland Garros, anunciou a Federação Francesa de Tênis (FFT) nesta segunda-feira (11).

Wawrinka (número 125 do mundo), de 41 anos, conquistou o segundo de seus três títulos de Grand Slam em Paris, em 2015, enquanto Monfils (222º), de 39, chegou às semifinais em 2008.

A FFT já havia anunciado em meados de abril, durante a conferência de imprensa de apresentação do torneio, que os dois tenistas seriam homenageados ao final de seus últimos jogos no saibro parisiense.

Por sua vez, o belga David Goffin (249º), que também está em sua última temporada profissional, aos 35 anos, recebeu um convite para disputar o qualifying e terá de vencer três jogos para garantir vaga na chave principal.

Ex-número sete do mundo, Goffin chegou às quartas de final de Roland Garros em 2016, quatro anos depois de dar trabalho à lenda suíça Roger Federer, vencendo-o nas oitavas de final.