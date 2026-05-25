Vôlei Mampituba é campeão da 1ª Copa Sul sub-19 feminina

O Vôlei Mampituba conquistou a primeira edição da Copa Sul de Voleibol feminino sub-19. A competição foi disputada em Teutônia entre os dias 22 e 24 de maio.
O Vôlei Mampituba/Radar/Unesc/FME Criciúma, de Santa Catarina, venceu suas cinco partidas sem perder um set sequer. E a ponteira Valentina Vieira, da equipe, foi eleita a melhor jogadora (MVP) da competição.
O time catarinense ainda teve outras quatro atletas na seleção da Copa Sul: a levantadora Camila Kunz, as centrais Giulia Panciera e Rafaela Kraus e a oposta Flora Laguna, além do técnico Luciano Carvalho. A ponteira Grazielly Ferry (ACEL/Chopinzinho) também fez parte da equipe eleita.
O Rio Grande do Sul foi representado pelas equipes da Sociedade Ginástica, de Novo Hamburgo, e da Juventus, de Teutônia, que terminaram em quinto e sexto lugar, respectivamente.
Todos os resultados da competição
- Juventus (RS) 0 x 3 Ginástica (RS)
- Mampitiba (SC) 3 x 0 Guaraciaba (SC)
- ACEL Chopinzinho (PR) 3 x 0 Marechal Cândido Rondon (PR)
- Juventus 3 x 0 Guaraciaba
- Ginástica 0 x 3 ACEl/Chopinzinho
- Mampituba 3 x 0 Marechal Cândido Rondon
- Juventus 0 x 3 ACEL/Chopinzinho
- Guaraciaba 3 x 1 Marechal Cândido Rondon
- Ginástica 0 x 3 Mampituba
- Juventus 3 x 2 Marechal Cândido Rondon
- Ginástica 0 x 3 Guaraciaba
- Mampituba 3 x 0 ACEL/Chopinzinho
- Ginástica 1 x 3 Marechal Cândido Rondon
- Juventus 0 x 3 Mampituba
- Guaraciaba 3 x 2 ACEL/Chopinzinho