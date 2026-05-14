Vitória x Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Vitória e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30min, pela quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Barradão, em Salvador (BA). Os cariocas venceram por 2 a 1 na ida.
Escalações para Vitória x Flamengo
Vitória: Lucas Arcanjo, Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Martínez (Caíque Gonçalves), Baralhas e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino (Cebolinha). Técnico: Leonardo Jardim.
Arbitragem para Vitória x Flamengo
Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR). VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
Onde assistir a Vitória x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, Premiere.
