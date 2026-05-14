Vitória e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h30min, pela partida de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Barradão, em Salvador.
Escalações para Vitória e Flamengo
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem para Vitória e Flamengo
Raphael Claus (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Boschilia. VAR: Daniel Nobre Bins
Onde assistir a Vitória e Flamengo
- O SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) anunciam a transmissão.
