Vinicius Silva dos Santos e Carolina Nascimento vencem a 74ª Prova Ciclística 1º de Maio

Vinicius Silva dos Santos e Carolina Nascimento venceram a categoria Elite. @rcapotefotos/Silvio Costa / Divulgação

A 74ª edição da Prova Ciclística 1º de Maio, uma das mais tradicionais do calendário nacional, foi disputada nesta sexta-feira (1º), no circuito montado Parque Ecológico de Indaiatuba, em São Paulo.

O evento, que teve a participação de 600 ciclistas de diversas categorias, contou para o ranking nacional de Estrada, na classe 3, sob supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), e para o ranking paulista.

Masculino

Na Elite masculina, disputada em 41 voltas, a vitória ficou com Vinicius Silva dos Santos, da equipe São José Ciclismo/Instituto Athlon (SP). Em uma prova extremamente equilibrada, o ciclista cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h30min39seg8, garantindo o lugar mais alto do pódio por uma margem mínima.

A definição veio no sprint final, com Maike Pereira (Emthos Cycling-SP) terminando logo atrás, em 2h30min40seg10, seguido por Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team-SC), que completou em 2h30min41seg09.

O ritmo forte e constante ao longo de toda a prova resultou em um desfecho apertado entre os principais nomes do pelotão.

Feminino

Entre as mulheres, a Elite feminina percorreu 20 voltas e também teve uma chegada decidida nos detalhes. Carolina Barbosa do Nascimento, da equipe Indaiatuba Cycling Team (SP), conquistou a vitória com o tempo de 1h26min47srg100, em um final eletrizante.