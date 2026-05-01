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Vinicius Silva dos Santos e Carolina Nascimento vencem a 74ª Prova Ciclística 1º de Maio

Prova contou com 600 ciclistas e foi válida para o ranking nacional de Estrada, sob supervisão da CBC

Zero Hora

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