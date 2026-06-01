Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem'

Vini Jr. viveu, há alguns meses, um namoro com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. O casal tomou conta das notícias por muito tempo, mas agora que o relacionamento acabou, a torcida parece pegar no pé dela. Em suas redes sociais, após a goleada sobre o Panamá, o craque da seleção brasileira se manifestou em defesa da ex-companheira.

"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virgínia", escreveu o camisa 7 em seu Instagram, republicando uma foto dela com a camisa da seleção e referindo-se a insultos vindos das arquibancadas para a empresária.

"Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem porque entre gente está tudo bem. O respeito e o carinho seguem! Vamos juntos pelo hexa!!", finalizou Vini Jr. A influenciadora republicou a mensagem em sua própria rede social em tom de agradecimento.