Vini Jr. marca, com assistência de Mbappé, na vitória do Real Madrid sobre o Sevilla

Depois de ficar na reserva e desabafar contra o técnico Álvaro Arbeloa, Kylian Mbappé voltou a ser titular no Real Madrid neste domingo e deu a assistência para Vini Jr. marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Sevilla pela 37ª rodada de La Liga.

Contra um adversário ainda ameaçado pelo rebaixamento e já sem pretensões no campeonato, o técnico do Real Madrid fez seis alterações no time que venceu o Oviedo na rodada anterior. O Sevilla começou melhor a partida, mostrando mais vontade e criando mais chances, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades e foi castigado.

O único gol do jogo foi marcado aos 15 minutos do primeiro tempo após bola levantada na área do Sevilla. Mbappé disputou o lance com Carmona. Os dois ficaram caídos, e a bola sobrou para Vini Jr., que finalizou no canto do goleiro Vlachodimos. O Sevilla pediu falta do francês em seu defensor, mas o VAR não interveio, e o gol, o 16º do brasileiro no campeonato, foi validado.

No segundo tempo, Mbappé, artilheiro de La Liga, com 24 gols, chegou a marcar ao ser lançado em velocidade e driblar o goleiro, mas estava impedido. O francês tenta se tornar o artilheiro do campeonato pela oitava vez consecutiva: seis na França e duas na Espanha. Seu rival mais próximo nesta disputa é Muriqi, do Mallorca, com 22.