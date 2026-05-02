Villarreal goleia Levante (5-1) e garante vaga na Champions; Atlético derrota Valencia

O Villarreal goleou o Levante por 5 a 1 neste sábado (2), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, se consolidando na terceira colocação e garantindo sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, enquanto o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 0 em Mestalla.
O 'Submarino Amarelo' tem agora 18 pontos de vantagem sobre o quinto colocado, o Betis, com apenas doze pontos restantes em disputa após o término desta rodada.
Assim, o Villarreal garante uma vaga entre os quatro primeiros colocados nesta temporada, assegurando, consequentemente, sua participação na principal competição de clubes da Europa.
Georges Mikautadze marcou duas vezes (38' e 68') para o Villarreal, que completou o placar com gols de Alberto Moleiro (62'), Tajon Buchanan (87') e Pepe (90').
Carlos Espí descontou para o Levante (51'), que permanece na zona de rebaixamento, três pontos atrás da zona de permanência na elite do futebol espanhol.
"Parabéns a cada um dos jogadores. Vamos continuar aproveitando este momento", disse o técnico Marcelino, que deve deixar o Villarreal ao final da temporada, segundo a imprensa espanhola.
"Vamos continuar competindo, pois queremos terminar em terceiro lugar", acrescentou o treinador.
- Atleti derrota Valencia -
Horas depois, o Atlético de Madrid venceu o Valencia por 2 a 0, com sua atenção já voltada para o jogo de volta da semifinal da Champions League contra o Arsenal, na terça-feira, em Londres.
Os gols de Iker Luque (73') e Miguel Cubo (81') garantiram a vitória para uma equipe do Atlético repleta de jogadores revelados na base, na milésima partida de Diego Simeone como técnico do clube 'rojiblanco'.
Confortavelmente instalado na quarta colocação da tabela, com 11 pontos de vantagem sobre o Betis (5º), o Atleti levou pouco mais de um quarto de hora para assumir o controle da partida.
Os 'colchoneros' rapidamente superaram a pressão inicial do Valencia, impulsionados por Nahuel Molina, que acertou a trave com um chute aos 17 minutos.
Largi Ramazani respondeu com outro chute na trave a favor do Valencia, aos 39 minutos. Mas após o intervalo o Atlético se manteve firme no controle do jogo.
Luque abriu o placar com um chute rasteiro, rente à trave (73'), e, já na reta final, Antoine Griezmann deu a assistência para Cubo ampliar para 2 a 0 (83'), selando a vitória.
O Barcelona, que pode garantir o título da LaLiga neste fim de semana, visita o Osasuna no último jogo deste sábado.
O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Espanyol no domingo.
Se o gigante da capital perder e o Barça vencer neste sábado, o time catalão garantirá matematicamente o título de LaLiga.
--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)
Sexta-feira, 1º de maio
Girona - Mallorca 0 - 1
Sábado, 2 de maio
Villarreal - Levante 5 - 1
Valencia - Atlético de Madrid 0 - 2
(13h30) Alavés - Athletic Bilbao
(16h00) Osasuna - Barcelona
Domingo, 3 de maio
(09h00) Celta Vigo - Elche
(11h15) Getafe - Rayo Vallecano
(13h30) Betis - Real Oviedo
(16h00) Espanyol - Real Madrid
Segunda-feira, 4 de maio
(16h00) Sevilla - Real Sociedad
Classificação: Pts J V E D GP GC SG
1. Barcelona 85 33 28 1 4 87 30 57
2. Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 37
3. Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 25
4. Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 58 37 21
5. Betis 50 33 12 14 7 49 41 8
6. Getafe 44 33 13 5 15 28 34 -6
7. Celta Vigo 44 33 11 11 11 45 43 2
8. Real Sociedad 43 33 11 10 12 52 52 0
9. Osasuna 42 33 11 9 13 39 40 -1
10. Athletic Bilbao 41 33 12 5 16 36 48 -12
11. Rayo Vallecano 39 33 9 12 12 33 41 -8
12. Espanyol 39 33 10 9 14 37 49 -12
13. Valencia 39 34 10 9 15 37 50 -13
14. Elche 38 33 9 11 13 44 50 -6
15. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9
16. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15
17. Alavés 36 33 9 9 15 38 49 -11
18. Sevilla 34 33 9 7 17 40 55 -15
19. Levante 33 34 8 9 17 38 55 -17
20. Real Oviedo 28 33 6 10 17 26 51 -25
* AFP