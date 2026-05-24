Villarreal atropela Atlético de Madrid (5-1) no encerramento do Campeonato Espanhol

O Villarreal goleou o Atlético de Madrid por 5 a 1 neste domingo (24), no último jogo da temporada 2025/2026 do Campeonato Espanhol, terminando em terceiro na tabela, à frente os 'colchoneros'.

O 'Submarino Amarelo' não economizou nos gols para se despedir do técnico Marcelino García Toral, que não continuará no comando da equipe na próxima temporada.

Dani Parejo abriu o placar de pênalti aos 30 minutos, antes de Ayoze Pérez (34' e 54'), Georges Mikautadze (40') e Pape Gueye (45') construírem a goleada.

No final do primeiro tempo, o Atlético de Madrid marcou seu gol de honra em uma cabeçada do zagueiro Marc Pubil (43').

Parejo acabou sendo substituído na segunda etapa (66') por Marcelino e foi ovacionado pela torcida do Villarreal, naquela que também foi sua última partida pelo clube.

--- Resultados da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação final:

Sábado, 23 de maio

Valencia - Barcelona 3 - 1

Betis - Levante 2 - 1

Celta Vigo - Sevilla 1 - 0

Espanyol - Real Sociedad 1 - 1

Getafe - Osasuna 1 - 0

Girona - Elche 1 - 1

Mallorca - Real Oviedo 3 - 0

Alavés - Rayo Vallecano 1 - 2

Real Madrid - Athletic Bilbao 4 - 2

Domingo, 24 de maio

Villarreal - Atlético de Madrid 5 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 94 38 31 1 6 95 36 59

2. Real Madrid 86 38 27 5 6 77 35 42

3. Villarreal 72 38 22 6 10 72 46 26

4. Atlético de Madrid 69 38 21 6 11 62 44 18

5. Betis 60 38 15 15 8 59 48 11

6. Celta Vigo 54 38 14 12 12 53 48 5

7. Getafe 51 38 15 6 17 32 38 -6

8. Rayo Vallecano 50 38 12 14 12 41 44 -3

9. Valencia 49 38 13 10 15 46 55 -9

10. Real Sociedad 46 38 11 13 14 59 61 -2

11. Espanyol 46 38 12 10 16 43 55 -12

12. Athletic Bilbao 45 38 13 6 19 43 58 -15

13. Sevilla 43 38 12 7 19 46 60 -14

14. Alavés 43 38 11 10 17 44 56 -12

15. Elche 43 38 10 13 15 49 57 -8

16. Levante 42 38 11 9 18 47 61 -14

17. Osasuna 42 38 11 9 18 44 50 -6

18. Mallorca 42 38 11 9 18 47 57 -10

19. Girona 41 38 9 14 15 39 55 -16

20. Real Oviedo 29 38 6 11 21 26 60 -34