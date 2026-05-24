Vila Nova derrota o América-MG de virada e se firma no G6 da Série B

O Vila Nova segue vivo na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, o time goiano foi à Arena Independência para encarar o América-MG, pela 10ª rodada da competição nacional, e de virada, superou o time da casa por 2 a 1, acentuando a crise dos mineiros.

Com o resultado, o Vila Nova emplacou a segunda vitória consecutiva no torneio, foi a 19 pontos e subiu para a quarta colocação da tabela de classificação, ficando apenas um atrás do líder São Bernardo. Do outro lado, o América parou em três e segue na lanterna, ainda sem vencer na Série B.

Os rivais agora se preparam para a disputa da 11ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o América-MG abre a rodada diante do Juventude, às 21h, no estádio Alfredo Jaconi. Já no domingo, a partir das 11h, é a vez do Vila Nova ir ao estádio Vitorino Gonçalves Dias para encarar o Londrina.

Buscando afastar de vez a má fase, o América-MG iniciou o duelo em Belo Horizonte se lançando com tudo ao ataque. Aos nove, surgiu a primeira boa chance com Elizari, que arriscou de fora da área e parou em boa defesa de Helton Leite. Já aos 14, em bate e rebate na área, o goleiro do Vila Nova pegou mais uma em tentativa de Alê.

Logo depois, aos 16, Elizari tentou mais uma da entrada da área e mandou rente à trave. A pressão do América, porém, surtiu efeito. Aos 21, Segovinha cobrou escanteio na medida para Nathan, que de cabeça colocou o time mineiro em vantagem no placar.

Após o gol, o time da casa diminuiu o ritmo e deu mais chances ao adversário, que quase igualou o marcador aos 35, quando Marquinhos Gabriel, cara a cara com Gustavo, parou em milagre do goleiro. Já aos 41, Ryan fez boa jogada e cruzou para Janderson, que errou a finalização e viu Léo Alaba evitar o gol em cima da linha.

Na volta para o segundo tempo, o Vila Nova passou a dominar mais a posse de bola, mas quase sofreu mais um gol de contra-ataque aos três, quando Segovinha cruzou para Mastriani, que de primeira parou em Helton Leite. A estratégia de dar a bola ao adversário, porém, custou caro para o América-MG.

Aos 21, em momento em que acumulava mais de 75% de posse de bola na etapa final, Janderson tocou para Ryan, que da entrada da área, tirou de três marcadores e soltou uma bomba para o gol, igualando o marcador. E a virada não demorou muito.

Logo depois, aos 30, Léo Alaba cortou para o meio da área e a bola sobrou para Marquinhos Gabriel, que parou em Gustavo, mas no rebote Janderson estufou as redes e colocou o Vila Nova em vantagem. Nos minutos finais, o América ainda tentou reagir em busca do empate, mas não conseguiu furar a defesa adversária e amargou mais uma derrota.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 2 VILA NOVA

AMÉRICA-MG - Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Rafa Barcelos e Artur; Alê (Thauan), Elizari (Jhonatan Lima) e Felipe Amaral (Val Soares); Segovinha (Gabriel Barros), Éverton Brito (Willian Bigode) e Mastriani. Técnico: Roger Silva.

VILA NOVA - Helton Leite; Dudu (Nathan Camargo), Tiago Pagnussat, Anderson Jesus e Higor; Willian Maranhão, João Vieira (Elias) e Marquinhos Gabriel (Willian Formiga); Ryan (Hayner), Janderson e Gustavo Puskas (André Luís). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Nathan, aos 21 minutos do primeiro tempo. Ryan, aos 21, e Janderson, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan, Val Soares, Anderson Jesus, Roger Silva, Léo Alaba, André Luís.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.