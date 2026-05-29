Vice de Grand Slam e eliminações precoces em 2026: como Djokovic chega para enfrentar João Fonseca em Roland Garros

Djokovic tenta chegar ao seu 25º título de Grand Slam. Thomas Samson / AFP

Após o sorteio do chaveamento de Roland Garros, João Fonseca sabia que, no seu horizonte, possivelmente enfrentaria o lendário Novak Djokovic. E foi o que aconteceu. Nesta sexta-feira (29), em partida marcada para começar não antes das 10h30min, o tenista brasileiro terá como adversário o número quatro do mundo pela terceira fase do Grand Slam francês.

No entanto, a atual temporada de Djokovic está sendo marcada por poucas competições e alguns resultados nos quais não são recorrentes no currículo do tenista. Aumentando, assim, as expectativas sobre Fonseca.

O sérvio de 39 anos tenta nesta edição de Roland Garros chegar ao 25ª título de Grand Slam e aumentar a margem sobre os lendários Rafael Nadal e Roger Federer, que somam 22 e 20 títulos, respectivamente.

Com o objetivo claro em mente, Djokovic tem poupado o físico, optando por jogar menos torneios. Roland Garros, por exemplo, é apenas o quarto torneio ATP que o sérvio disputa em 2026.

O melhor desempenho

Djokovic estreou em 2026 no Australian Open e teve um desempenho coerente com o que se espera do atleta. O sérvio chegou na final do torneio, mas perdeu para o espanhol Carlos Alcaraz de virada por 3 sets a 1.

O destaque da campanha de Djokovic na Austrália foi na semifinal, quando eliminou o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 2. Durante a disputa, o sérvio registrou oficialmente sua 100ª vitória no Australian Open e o 400º triunfo em um torneio deste nível na carreira.

As duas decepções

Após a perda do título para Alcaraz, Djokovic sofreu duas eliminações precoces na sequência. A primeira aconteceu no Indian Wells para o britânico Jack Draper nas oitavas de final.

No entanto, o maior baque sofrido pelo tenista de 39 anos aconteceu no seu torneio seguinte, no Masters 1000 de Roma. O recordista em triunfos da modalidade estreou na Itália contra o croata Dino Prizmic — o mesmo adversário que João Fonseca eliminou na segunda rodada da atual edição de Roland Garros.

Djokovic, porém, não teve o mesmo êxito que o adversário brasileiro e foi eliminado logo na primeira rodada do Master 1000 de Roma, algo incomum na carreira do sérvio.

Duelos caseiro em Roland Garros

Na atual edição de Roland Garros, Djokovic foi ‌estável nas duas primeiras rodadas, vencendo as ‌duas partidas em quatro sets disputados.

Ele enfrentou dois tenistas franceses nas primeiras fases e despachou os donos da casa. Estreou com vitória sobre Giovanni Perricard por 3 sets a 1. Na segunda partida, eliminou Valentin Royer pelo mesmo placar.

Ao avançar para a terceira fase, além de realizar o duelo inédito com João Fonseca, Djokovic segue vivo na busca pelo quarto título no saibro de Paris. Nesta edição, o sérvio já atingiu a marca de 82 participações em torneios desta magnitude, estabelecendo o recorde isolado de aparições na Era Aberta do tênis masculino.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar







