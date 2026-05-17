Verena e Thainara conquistam o Finals do Circuito Sul-Americano de vôlei de praia

Thainara e Verena comemoram título Matias Escobar / CDV/Divulgação

Em uma decisão 100% brasileira, Verena e Thainara conquistaram o título da fase final do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, que foi disputado na arena da Playa Cavancha, em Iquique, no Chile.

Na decisão disputada neste domingo (17), elas venceram Kyce e Talita Simonetti por 2 a 0, parciais de 21/10 e 21/17.

As parcerias do Brasil chegaram à decisão com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias, cada.

Nas semifinais, também jogadas neste domingo, as campeãs eliminaram as argentinas Agostina Ghigliazza e Morena Abdala, por 21/14 e 23/21, enquanto Kyce e Talita venceram as paraguaias Michelle Valiente e Giuliana Corrales por 2 a 1 (24/22, 21/23 e 15/13).

Com os resultados no Chile, o Brasil ficou com o título da temporada do Circuito Sul-Americano, já que as duplas pontuam para os respectivos países e não existe uma disputa por parcerias.

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