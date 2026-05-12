Vento fraco altera regatas, e brasileiros estão no top 10 do Mundial de Fórmula Kite

Competição reúne 83 barcos de 30 países. International Kiteboarding Association / Divulgação

O vento sudoeste fraco prejudicou o segundo dia de regatas do Campeonato Mundial de vela, na modalidade Fórmula Kite, na cidade de Viana do Castelo, em Portugal. Nesta terça-feira (12), apenas uma das três regatas programadas foi disputada.

Bicampeão dos Jogos Pan-Americanos, o brasileiro Bruno Lobo manteve a quarta posição, mesmo que tenha sido desclassificado da regata, já que este passa a ser o seu pior resultado e tende a ser o seu descarte. O maranhense totaliza 11 pontos perdidos.

Outro brasileiro na prova e conterrâneo de Lobo, Lucas Fonseca saltou da 15ª para a oitava posição, graças ao terceiro lugar conquistado na única prova do dia e também à revisão feita ao seu resultado da quarta regata do primeiro dia, o que o deixa com 20,5 pontos.

Maximilian Maeder, de Singapura, assumiu a liderança ao vencer a regata. Agora, ele tem quatro pontos perdidos contra cinco do suíço Gian Stragiotti, que após venceu três regatas na segunda-feira, foi terceiro colocado nesta terça.

A programação de quarta-feira (13) prevê mais três regatas. De acordo com a meteorologia a possibilidade é de ventos forte, o que pode até mesmo fazer que a organização tente recuperar alguma das duas regatas não disputadas.

Confira o top 5 e a posição dos brasileiros: