Vasco x Paysandu hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Vasco e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Os cariocas venceram a ida, em Belém (PA), por 2 a 0.
Escalações para Vasco x Paysandu
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Avelar; Cauã Barros, Tchê Tchê e Matheus França; Brenner, David e Nuno Moreira. Técnico: Renato Portaluppi.
Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Iarley e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Kleiton, Thalyson e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.
Arbitragem para Vasco x Paysandu
Braulio da Silva Machado, auxiliado por Thiaggo Americano Labes e Henrique Neu Ribeiro. VAR: Rafael Traci (quarteto catarinense).
Onde assistir a Vasco x Paysandu
A partida será transmitida ao vivo no SporTV, geTV e Premiere.
