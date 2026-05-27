Vasco x Barracas Central hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Sul-Americana

Vasco e Barracas Central, da Argentina, se enfrentam nesta quarta-feira (27) pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
O jogo ocorre às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Barracas Central
Vasco: Léo Jardim; João Vitor, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique e Tchê Tchê; Nuno Moreira, Marino e David. Técnico: Renato Portaluppi.
Barracas Central: Juan Espínola, Rafael Barrios, Capraro, Tobio, Demartini e Rodrigo Insúa; Duarte, Iván Tapia e Dardo Miloc; Jhonatan Candi e Norberto Briasco. Técnico: Rubén Darío Insúa.
Onde assistir a Vasco x Barracas Central
A partida será transmitida ao vivo no Paramount+.
