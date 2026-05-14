Vasco leva susto contra o Paysandu, mas confirma vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Vasco sofreu mais do que imaginava, mas confirmou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, em São Januário, o time carioca empatou por 2 a 2 com o Paysandu e avançou graças à vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Mesmo com uma equipe recheada de reservas escalada por Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino chegou a abrir dois gols de vantagem antes de ver os paraenses reagirem.
Agora, o Vasco aguarda o sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário no mata-mata. Internamente, porém, a prioridade segue sendo o Campeonato Brasileiro, motivo pelo qual Renato optou por preservar parte dos titulares.
O cenário indicava uma noite tranquila em São Januário. O Vasco começou melhor, criou oportunidades e quase abriu o placar cedo, quando Brenner acertou a trave. A pressão aumentou até que, aos 33 minutos, Brian foi derrubado por Lucas Carvalho dentro da área. Johan Rojas cobrou o pênalti com categoria e colocou os cariocas em vantagem.
Pouco depois, o Vasco ampliou em bela jogada ofensiva. Aos 41 minutos, Thiago Mendes recebeu passe de Marino Hinestroza, ganhou dividida com Edílson Junior, invadiu a área e finalizou rasteiro para fazer o segundo. A vantagem parecia encaminhar uma classificação sem sofrimento.
O Paysandu, porém, voltou para o jogo ainda antes do intervalo. Aos 47 minutos, Marcinho encontrou Thayllon nas costas de Lucas Piton. O atacante dominou, limpou a marcação e bateu rasteiro para diminuir. O gol mudou completamente o panorama da partida.
Na volta para o segundo tempo, o Papão empatou logo no primeiro minuto. Kleiton cruzou da direita e Saldivia acabou desviando contra o próprio gol, deixando tudo igual em São Januário. O time paraense cresceu no jogo e assustou o Vasco, que passou a conviver com a pressão e os erros defensivos.
A melhor chance de recolocar o Vasco na frente veio aos 10 minutos. Marino Hinestroza roubou a bola no ataque e serviu Johan Rojas, livre diante do goleiro. O atacante bateu forte, mas Gabriel Mesquita fez grande defesa e evitou o terceiro gol vascaíno.
Percebendo a queda de rendimento, Renato Gaúcho colocou os titulares em campo para recuperar o controle da partida. O Vasco voltou a ter mais posse de bola e administrou o resultado até o apito final. Ainda houve tempo para Thiago Mendes ser expulso nos minutos finais, mas a classificação já estava garantida para o clube carioca.
FICHA TÉCNICA
VASCO 2 X 2 PAYSANDU
VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Barros, Marino Hinestroza (Adson) e Johan Rojas (Nuno Moreira); David (Spinelli) e Brenner (Andrés Gómez). Técnico: Renato Gaúcho.
PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Edílson Júnior, Castro, Lucca Carvalho (Iarley) e Bonifazi (Luciano Taboca); Brian Macapá (Henrico), Caio Mello e Marcinho; Thayllon (Thalyson), Kleiton e Ítalo (Juninho). Técnico: Júnior Rocha.
GOLS - Johan Rojas, aos 34, e Thiago Mendes, aos 41, e Thayllon, aos 47 minutos do primeiro tempo. Saldivia (contra), ao 1 minuto do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lucas Freitas e Nuno Moreira (Vasco); Brian Macapá (Paysandu)
CARTÃO VERMELHO - Thiago Mendes (Vasco)
ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC)
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados
LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).