Vasco é punido após torcida arremessar copos em Renato Portaluppi

Treinador foi alvo de críticas após a derrota. Matheus Lima / Vasco

O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após torcedores do Vasco arremessarem copos de plástico em Renato Portaluppi durante a goleada sofrida para o Bragantino por 3 a 0, no domingo (24), pelo Brasileirão, em São Januário. O valor da multa é R$ 15 mil.

A denúncia se baseou no artigo 213 do CBJD, que em seu texto diz que a multa cabe à "quem deixar de prevenir ou reprimir desordens, invasões de campo ou lançamento de objetos em suas praças de desporto".

O argumento da multa de R$ 15 mil se baseou na reincidência dos fatos. O STJD já havia punido o Vasco em outras ocasiões semelhantes com multas de R$ 5 mil e R$ 10 mil, que na justificativa do Tribunal não surgiram efeito.

O clube carioca também corria riscos de perder mandos de campo, mas a defesa do Cruzmaltino agiu e descartou a possibilidade.

O que aconteceu?

Renato Portaluppi foi alvo de xingamentos da torcida vascaína após a equipe sofrer o terceiro gol na derrota para o Bragantino.

Copos foram arremessados pela arquibancada em direção ao técnico, que respondeu com olhadas e sinais de positivo irônicos em direção à torcida. Ação que voltou a se repetir após o apito final e durante a ida do treinador ao vestiário.

Renato sequer participou da coletiva após a goleada sofrida. O diretor de futebol Admar Lopes foi ao microfone e afirmou que o treinador sentiu muito as críticas.