Vasco é atropelado em casa pelo Bragantino, torcida xinga e arremessa copos em Renato

O Red Bull Bragantino segue vivo na parte de cima da tabela do Brasileirão. Na noite deste domingo, o time paulista foi a São Januário para encarar o Vasco, em partida válida pela 17ª rodada da competição nacional, e com um jogo protocolar, superou o time da casa por 3 a 0.

O resultado levou o Bragantino a 26 pontos, agora na quinta colocação, apenas um atrás do Athletico-PR, primeiro time no G-4. Do outro lado, o Vasco acentuou a crise, parando em 20 e caindo para o 16° lugar, com apenas dois de vantagem para o Santos, primeiro time no Z-4.

A derrota em casa ainda marcou a impaciência da torcida vascaína com o elenco. Lucas Piton, Saldivia, Brenner e até o técnico Renato Gaúcho foram os principais alvos dos torcedores. O treinador chegou a ser atingido por vários copos com cerveja.

As equipes agora voltam suas atenções para uma semana decisiva na Copa Sul-Americana, onde voltam nesta quarta-feira, a partir das 21h30. Em São Januário, o Vasco mede forças diante do Barracas Central (ARG). Simultaneamente, no Cícero de Souza Marques, o Bragantino encara o Carabobo (VEN).

Já no próximo domingo (dia 31), as equipes entram em campo para a 18ª rodada do Brasileirão, no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo. Também em São Januário, o time carioca recebe o Atlético-MG, a partir das 16h. Pouco mais cedo, às 11h, os paulistas encaram o Internacional, novamente em Bragança Paulista.

O duelo no Rio de Janeiro começou com pressão do Vasco, que assim como nos últimos jogos, não conseguiu encontrar objetividade no ataque. Do outro lado, o Red Bull Bragantino escolheu por administrar o resultado, apostando nos contra-ataques.

A etapa inicial passou a esquentar aos 37, quando Spinelli recebeu de João Vitor, girou e chutou para defesa de Volpi. Logo em seguida, Andrés Gómez recebeu de Adson na área, mas chutou para fora. Entretanto, quem levou a melhor no ataque foi o time visitante.

Aos 40, Pitta recebeu de Herrera na entrada da área e parou em boa defesa de Léo Jardim. Logo depois, porém, o Bragantino foi fatal. Aos 45, no último lance do primeiro tempo, Piton cortou mal de cabeça no meio-campo e a bola sobrou para Rodriguinho, que carregou até a entrada da área e mandou no canto, sem chances para o goleiro do Vasco.

Na volta para o segundo tempo, quem teve as primeiras boas chances foi novamente o Red Bull Bragantino. Aos quatro, Herrera escorou para Rodriguinho na área, que de cabeça, parou em milagre de Léo Jardim. Já aos oito, Juninho Capixaba mandou de cabeça em cobrança de escanteio e parou novamente em Jardim.

O Vasco conseguiu responder aos 10, com Spinelli, que recebeu de Thiago Mendes e parou em corte providencial de Gustavo Marques, que evitou o empate. Entretanto, logo depois, o time de Renato Gaúcho foi vazado mais uma vez. Aos 14, Mosquera recebeu na esquerda e cruzou para Pitta, de primeira, ampliar o marcador.

Tentando a reação, o time da casa chegou novamente com Spinelli aos 18, desta vez de cabeça, parando em defesa de Volpi em cima da linha. O goleiro do Bragantino pegou mais uma dois minutos depois, em chute de Brenner. Porém, mais uma vez, quem celebrou foi o time paulista.

Aos 31, após lançamento longo de Volpi, Saldivia recuou mal para Léo Jardim, Fernando roubou a bola, driblou o goleiro e tocou para o gol, sem marcação, fazendo o terceiro dos visitantes. O estádio se decepcionou ainda mais aos 40, quando Barros derrubou Ramires na área e o árbitro assinalou pênalti, Porém, Eduardo Sasha mandou para fora e o placar foi encerrado em 3 a 0.

O atacante do Bragantino foi incentivado por seus companheiros a fazer a cobrança por ter perdido suas últimas duas cobranças, diante do River Plate, pela Copa sul-americana.

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 3 RED BULL BRAGANTINO

VASCO - Léo Jardim; João Vitor (Hugo Moura), Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Barros, Thiago Mendes e Jhojan Rojas (Brenner); Adson, Spinelli e Andrés Gómez (David). Técnico: Renato Gaúcho.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; SantAnna (Breno), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires (Ignacio Sosa) e Rodriguinho (Gustavinho); Herrera, Isidro Pitta (Eduardo Sasha) e Henry Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Rodriguinho, aos 45 minutos do primeiro tempo. Isidro Pitta, aos 14, e Fernando, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodriguinho, Henry Mosquera, Andrés Gómez e Juninho Capixaba.

RENDA - R$ 883.812,00.

PÚBLICO - 13.805 torcedores.

ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).