Valverde sofreu traumatismo craniano em briga com Tchouaméni

O meio-campista uruguaio Federico Valverde sofreu um "traumatismo cranioencefálico" que o impedirá de jogar no 'El Clásico' no domingo contra o Barcelona, anunciou o Real Madrid nesta quinta-feira (7), apenas algumas horas depois de a imprensa noticiar sobre uma briga com seu companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada um traumatismo cranioencefálico. Valverde encontra-se atualmente em casa, em bom estado, e deverá permanecer em repouso por 10 a 14 dias, em conformidade com os protocolos médicos para este diagnóstico", explicou o clube em um breve comunicado.

Segundo a imprensa espanhola, Valverde precisou ser levado a um hospital - acompanhado por seu treinador, Álvaro Arbeloa - para receber pontos em um ferimento na cabeça sofrido durante a briga com Tchouaméni.

Em LaLiga, o Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, 11 pontos atrás do líder Barcelona, faltando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

O Barça pode garantir matematicamente o bicampeonato espanhol com três rodadas de antecedência se conseguir um empate no domingo no 'El Clásico' contra o time madridista, no Camp Nou.

Os dois jogadores já haviam se envolvido em um incidente acalorado durante o treino de quarta-feira, chegando a ficar cara a cara, embora sem trocar agressões físicas.

Mas a situação chegou ao limite nesta quinta-feira, quando o jornal 'Marca' revelou o que havia ocorrido após o treino do dia, que levou Valverde a receber atendimento em um hospital próximo às instalações do clube em Valdebebas.

Segundo o jornal esportivo 'Marca', que noticiou o caso em primeira mão, o ferimento sofrido por Valverde foi, de fato, resultado do incidente, mas ocorreu de forma "inadvertida" e "não foi diretamente causada por um golpe de Tchouaméni".

O jornal 'El País, de Montevidéu, citou fontes próximas ao meio-campista uruguaio que indicaram que 'El Pajarito' sofreu a lesão em decorrência de uma briga e um choque com uma mesa.

Em um comunicado separado divulgado nesta quinta-feira, o Real Madrid também anunciou a abertura de processo disciplinar contra Valverde e Tchouaméni em relação aos "acontecimentos" desta quinta-feira, sem especificar a natureza dos referidos acontecimentos.