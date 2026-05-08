Valverde e Tchouaméni podem sofrer sanções do Real Madrid após briga

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (7) a abertura de processos disciplinares contra dois de seus jogadores, o uruguaio Fede Valverde e o francês Aurélien Tchouaméni, que teriam se envolvido em uma altercação violenta que levou o primeiro ao hospital com uma pequena ferida.

"O Real Madrid CF anuncia, por meio deste comunicado, que, na sequência dos acontecimentos ocorridos na manhã de hoje durante o treino da equipe principal, decidiu abrir os respectivos processos disciplinares contra nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni", afirmou o clube em sua nota oficial, sem fornecer detalhes específicos sobre a natureza dos referidos acontecimentos.

"O clube fornecerá atualizações sobre as resoluções de ambos os processos oportunamente, assim que os procedimentos internos correspondentes tiverem sido concluídos", observou em seu breve comunicado.

Este foi o primeiro pronunciamento oficial do clube após a notícia ter vindo à tona horas antes, por meio de reportagens da imprensa, de que Valverde havia sido levado ao hospital após uma briga com Tchouaméni.

O jogador da seleção uruguaia foi acompanhado até a unidade médica, localizada nas proximidades do centro de treinamento do clube em Valdebebas, pelo técnico Álvaro Arbeloa, e segundo veículos da imprensa espanhola, precisou levar pontos para fechar um ferimento no rosto.

- Valverde fora do 'El Clásico' -

Em uma publicação no Instagram feita no final do dia, Valverde falou de "um incidente" envolvendo Tchouaméni, devido ao "cansaço competitivo e à frustração", mas negou que tenha havido qualquer troca de golpes ou altercação física entre os dois.

"Em momento algum meu companheiro de equipe me agrediu, nem eu o agredi, embora eu entenda que, para vocês, possa ser mais fácil acreditar que saímos na porrada ou que foi algo intencional. Mas não foi isso o que aconteceu", escreveu Valverde, que depois foi vetado para o 'El Clásico' de domingo contra o Barcelona, já que, conforme o protocolo, deve cumprir um período de repouso de 10 a 14 dias após o diagnóstico de um "traumatismo cranioencefálico" sofrido na briga.

"Durante a discussão, bati acidentalmente em uma mesa, sofrendo um pequeno corte na testa que exigiu uma visita hospitalar de precaução, conforme o procedimento padrão", esclareceu.

Os dois jogadores já haviam se envolvido em um incidente acalorado durante o treino de quarta-feira, em que se encararam embora sem recorrer à violência física. Mas a tensão persistiu até esta quinta-feira, culminando em um desfecho explosivo após o treino.

- Dia muito tenso -

Horas antes da mensagem de Valverde, o jornal esportivo espanhol Marca, que foi o primeiro a noticiar o caso, informou que o corte de Valverde havia ocorrido "de maneira involuntária" e "não fora causado por um golpe de Tchouaméni".

Relatos da imprensa espanhola sobre os acontecimentos do dia sugerem que Valverde se recusou a apertar a mão de Tchouaméni antes do treino, na sequência do incidente de quarta-feira, e que a própria sessão de treinamento contou com algumas divididas mais ríspidas.

Por sua vez, o jornal El País, de Montevidéu, citou fontes próximas ao meio-campista uruguaio que afirmaram que "Tchouaméni foi atrás de Federico após o treino- e não exatamente para apertar a mão dele, como algumas pessoas estão dizendo".

Segundo essas fontes consultadas pelo jornal uruguaio, a lesão de 'El Pajarito' resultou de um empurra-empurra e de uma colisão com uma mesa.

- Temporada para ser esquecida -

Esta briga ocorre em um momento difícil para o Real Madrid, que está prestes a completar uma segunda temporada consecutiva sem conquistar nenhum título de grande expressão.

Tendo sido eliminado da Copa do Rei pelo Albacete (da segunda divisão) e da Liga dos Campeões da Europa pelo Bayern de Munique, nas quartas de final, o time 'merengue' tem apenas uma remota chance de vencer o Campeonato Espanhol.

Em LaLiga, o Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, 11 pontos atrás do líder, o Barcelona, restando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato.

O Barça será bicampeão espanhol se conseguir empatar no domingo, no 'El Clásico' contra o Real Madrid, no Camp Nou.