União Corinthians volta a perder para o Flamengo e é eliminado do NBB

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Baralle fez 12 pontos para o Flamengo. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

O União Corinthians está eliminado do Novo Basquete Brasil. Nesta quinta-feira (30), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o time de Santa Cruz do Sul foi derrotado pelo Flamengo, por 104 a 77, e viu o time carioca fechar o playoff de oitavas de final em 3 a 1.

Com o resultado, a equipe gaúcha cai pela terceira temporada seguida nesta fase do NBB. Nas anteriores, foi superado por Minas Tênis Clube e Corinthians.

O jogo

O União Corinthians foi para o Rio de Janeiro com a expectativa de surpreender o Flamengo, maior campeão do NBB com sete títulos, e forçar um quinto jogo.

A tática de defesa agressiva e transições rápidas deu certo nos dois períodos iniciais e o União Corinthians ficou apenas quatro pontos (22 a 18) atrás no primeiro período.

Cummings fez 13 pontos e apanhou nove rebotes. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/União Corinthians

Já no segundo quarto, com grande precisão na linha dos três, o time de Santa Cruz do Sul virou o marcador e foi para o vestiário liderando por 46 a 43.

Mas o Flamengo voltou arrasador no terceiro período e rapidamente virou a contagem e com quatro minutos para o término da etapa abriu 10 pontos de frente, quando Gui Deodato acertou uma bola de três o placar chegou a 60 a 50. Nos segundos finais, em mais uma boal de três, o ala rubro-negro acertou mais um arremesso do período para ampliar a diferença para 20 (76 a 56).

Após marcar apenas 10 pontos e sofrer 33 no terceiro quarto, o União Corinthians foi para os últimos 10 minutos batido. Confiantes, os jogadores do Flamengo seguiam arriscando arremessos e convertendo. No final, o marcador de 104 a 77 refletiu a diferença entre as duas equipes.

Destaques

Gui Deodato e o ala-armador argentino Álex Negrete marcaram 20 pontos, cada, e foram os cestinhas da partida. Com um duplo-duplo de 18 pontos e 10 assistências, o estadunidense Shaq Johnson foi outro jogador decisivo.

Com 18 pontos e seis assistências, o armador estadunidense Nate Barnes foi o cestinha do União Corinthians e o armador reserva Davi Rossetto terminou com 15.

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