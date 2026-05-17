UFC anuncia retorno de Conor McGregor em revanche contra Max Holloway

O UFC oficializou neste sábado o retorno de Conor McGregor ao octógono após cinco anos de ausência. Ex-campeão simultâneo de duas categorias, o irlandês enfrentará Max Holloway na luta principal do UFC 329, marcado para 11 de julho, em Las Vegas, durante a tradicional International Fight Week. O combate será disputado no peso meio-médio.

A luta marca o reencontro entre os dois atletas 13 anos após o primeiro confronto. Em agosto de 2013, ainda no início da trajetória de McGregor no Ultimate, o irlandês venceu Holloway por decisão unânime em duelo válido pelo peso-leve. Na ocasião, foi apenas sua segunda apresentação pela organização.

Aos 37 anos, McGregor retorna depois de quase exatos cinco anos sem lutar. Sua última aparição no UFC aconteceu em 10 de julho de 2021, quando foi derrotado por Dustin Poirier no UFC 264. Na ocasião, sofreu uma grave lesão na perna esquerda ainda no primeiro round.

Desde então, o irlandês permaneceu afastado do esporte e passou a frequentar as manchetes por episódios fora do cage. O ex-campeão esteve envolvido em diferentes polêmicas ao longo dos últimos anos, incluindo uma condenação por estupro.