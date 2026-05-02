Ucraniana Marta Kostyuk vence russa Mirra Andreeva e conquista WTA 1000 de Madri

Kostyuk comemora principal título da carreira. OSCAR DEL POZO / AFP

Marta Kostyuk conquistou o o WTA 1000 de Madri neste sábado (2), ao derrotar a jovem russa Mirra Andreeva, que era favorita ao título, com parciais de 6/3 e 7/5 na final.

Kostyuk faturou seu primeiro título de WTA 1000, sucedendo a bielorrussa Aryna Sabalenka como campeã do torneio da capital espanhola.

A ucraniana não poderia ter desejado um desfecho melhor em sua primeira final de WTA 1000. Com este triunfo, ela tem presença garantida no 15º lugar do ranking mundial a partir desta segunda-feira.

Na comemoração, ela ainda realizou um salto mortal na quadra central, para surpresa do público.

Kostyuk realizou salto mortal para comemora título. Mutua Madrid Open / Divul

A menos de um mês para Roland-Garros, Kostyuk, de 23 anos, permanece invicta no saibro nesta temporada, com 12 vitórias, incluindo a campanha do título no WTA 250 de Rouen (França) e na Billie Jean King Cup.

Kostyuk, agora soma três títulos na carreira e é a primeira tenista nascida em 2002 a vencer um torneio 1000 da WTA. Ela ainda se tornou a segunda jogadora com pior ranking a vencer em Madri. Antes dela, que é a número 25 do ranking, a francesa Aravane Rezai, então 24ª do mundo, foi a campeã da edição de 2010.