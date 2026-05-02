Esportes

Ótima fase

Ucraniana Marta Kostyuk vence russa Mirra Andreeva e conquista WTA 1000 de Madri

Com a vitória, Kostyuk garantiu vaga no 15º lugar do ranking mundial e segue invicta no saibro este ano.

AFP

Zero Hora

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