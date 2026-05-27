Turistas enfrentam calvário no Aeroporto de Los Angeles às vésperas da Copa do Mundo

Em uma tarde comum no Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX), TJ James, que chegou da Austrália com sua família, encara paralisado o mar de veículos que buzinam, sem saber como sair dali.

Após uma viagem de 18 horas, o empreiteiro experimenta o caos que aguarda as dezenas de milhares de turistas que visitarãom a megacidade californiana durante a Copa do Mundo de 2026, que acontece de 11 de junho a 19 de julho na América do Norte.

"Não há placas que realmente expliquem para onde devo ir", disse James, que visita Los Angeles com a esposa e dois filhos. "Pesquisei bastante e ainda estou com dificuldades", acrescentou.

James, um americano de 47 anos que já visitou Los Angeles antes, sente pena dos turistas estrangeiros. "Estou perdido... isso é realmente frustrante", lamentou.

A má reputação do Aeroporto Internacional de Los Angeles, o principal terminal aéreo do berço de Hollywood, não é uma novidade.

No ano passado, a Netflix comparou o aeroporto a "uma câmara de tortura" em um anúncio de "Wandinha", sua série derivada de "A Família Addams".

Aproximadamente 95.000 veículos passam pelo aeroporto diariamente, a maioria dos quais fica presa em uma via em forma de ferradura que contorna todos os terminais, criando um gargalo para dezenas de milhares de passageiros que desejam ser buscados ou deixados o mais próximo possível.

A Copa do Mundo de 2026 era uma oportunidade para a megalópole melhorar sua imagem, dois anos antes de sediar os Jogos Olímpicos.

Um trem que conectaria o LAX ao metrô deveria estar em operação antes do torneio, mas o projeto de 3,5 bilhões de dólares (17,5 bilhões de reais, na cotação atual), inicialmente previsto para ser concluído em 2023, está atrasado devido a disputas com a construtora.

Os trens circulam sem passageiros como parte de um período de testes, mas o serviço ainda não tem data oficial de inauguração.

Representantes do LAX se recusou a conversar com a AFP.

Com apenas seis linhas, o metrô não cobre toda a extensão desta megacidade, lar de dez milhões de pessoas.

Durante a Copa do Mundo, Los Angeles disponibilizará 300 ônibus para transportar torcedores de vários pontos da cidade até o SoFi Stadium em Inglewood, próximo ao aeroporto. A 1,75 dólar (cerca de 8,78 reais), essa é uma pequena vitória para os torcedores.