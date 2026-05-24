Treino aberto do PSG expõe tensão no elenco do atual campeão e finalista da Champions League

O técnico Luis Enrique promoveu neste sábado o último treino aberto do Paris Saint-Germain antes da final da Champions League contra o Arsenal, em Budapeste, no dia 30 de maio. A atividade acabou expondo uma tensão existente no atual campeão do principal torneio interclubes europeu.

Luis Enrique dividiu o grupo em duas equipes para simular uma partida. A simulação previa até cumprimentos dos times antes da disputa. Foi neste momento que o clima pesou. O zagueiro ucraniano Ilya Zabarnyi, que se juntou ao clube francês em agosto vindo do Bournemouth, evitou cumprimentar o goleiro russo Matvey Safonov.

A imagem gerou polêmica nas redes sociais sobre a relação tensa entre os dois atletas, que jogaram 13 partidas juntos na temporada, 1 na Champions League e 12 no Campeonato Francês.

A origem da controvérsia é o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Zabarnyi havia solicitado a saída do goleiro russo antes de aceitar sua transferência para o PSG. "Conversei com Ilya e ele me disse que havia pedido que o russo não fizesse parte do PSG. Infelizmente, nem tudo depende dele", afirmou o ex-goleiro ucraniano Denys Boyko, aposentado no início de 2025.

Desde o início do conflito na Ucrânia, Zabarnyi se manifestou veementemente contra a Rússia, chegando a chamá-la de "Estado terrorista". "A guerra continua e não tenho qualquer relação com nenhum russo. Quanto ao meu companheiro de equipe, cumprirei minhas obrigações contratuais e vou interagir com ele profissionalmente. Mas, enquanto a guerra persistir, apoio integralmente o isolamento completo do futebol russo", disse o zagueiro sobre sua relação com Safonov no vestiário do PSG.