Tottenham vence Everton garante permanência na Premier League; West Ham é rebaixado

O Tottenham garantiu a permanência na primeira divisão inglesa após a vitória por 1 a 0 sobre o Everton neste domingo (24), na 38ª e última rodada da Premier League, resultado que rebaixou o West Ham, que deixa a elite após 14 anos, enquanto o Chelesa não conseguiu se classificar para as copas europeias da próxima temporada.

O último dia do campeonato inglês foi repleto de emoções (boas e ruins) para os times londrinos, já que outro clube da cidade, o Arsenal, recebeu seu tão esperado troféu de campeão após vencer o Crystal Palace por 2 a 1, que parecia estar pensando apenas na final da Liga Conferência, que será disputada na próxima quarta-feira, contra o Rayo Vallecano.

Com Wolverhampton e Burnley já rebaixados, Tottenham e West Ham entraram na última rodada lutando pela permanência, com os 'Spurs' em uma posição muito mais favorável.

O Tottenham não decepcionou e venceu o Everton por 1 a 0 para terminar na 17ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos de vantagem sobre os 'Hammers' (18º, 39 pontos), que venceram o Leeds por 3 a 0 em jogo simultâneo, mas não conseguiram evitar a queda para a Championship (segunda divisão).

O gol do Tottenham na vitória sobre o Everton foi marcado pelo meio-campista português João Palhinha, que aproveitou rebote após ele mesmo finalizar de cabeça na trave (43').

Esse resultado acabou proporcionando aos torcedores dos 'Spurs' uma tarde de grande alívio e evitou a possibilidade de um terremoto no futebol inglês, já que o clube é um dos dez mais ricos do mundo e não disputa a segunda divisão há quase meio século (temporada 1977/1978).

"Agora precisamos investir para construir uma equipe que esteja no topo na próxima temporada", disse o técnico Roberto De Zerbi.

- Chelsea fora das copas europeias -

Xabi Alonso, anunciado na semana passada como novo técnico do Chelsea, não disputará copas europeias na próxima temporada, depois que o clube terminou na décima posição nesta Premier League.

Antes dos jogos deste domingo, os 'Blues' estavam em oitavo, posição que daria vaga na Conference, mas caíram na tabela após a derrota por 2 a 1 para o Sunderland.

O norte-irlandês Trai Hume (25') e um gol contra do francês Malo Gusto (50') colocaram o Sunderland em vantagem, enquanto Cole Palmer (56') descontou para o Chelsea, que jogou a última meia hora com dez homens depois que o zagueiro francês Wesley Fofana foi expulso (62').

O Sunderland termina em um brilhante sétimo lugar e garante uma vaga na Liga Europa, um ano após o acesso à primeira divisão.

O Bournemouth consolidou sua sexta posição, que também o coloca na Liga Europa, ao estender sua invencibilidade no campeonato para 18 jogos com um empate em 1 a 1 contra o Nottingham Forest.

O Brighton, derrotado por 3 a 0 pelo Manchester United na última rodada, terminou em oitavo e se garantiu na Conference.

- Liverpool vai à Champions -

Os demais jogos tiveram momentos de especial emoção.

Pela primeira vez em 22 anos, o Arsenal levantou o troféu de campeão da Premier League, título que foi matematicamente garantido na última terça-feira e comemorado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, seis dias antes da final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.

Em Anfield e no Etihad Stadium, as lágrimas foram pela despedida de figuras importantes: o atacante egípcio Mohamed Salah e o zagueiro escocês Andy Robertson fizeram seu último jogo pelo Liverpool, enquanto o técnico espanhol Pep Guardiola e o capitão português Bernardo Silva encerraram seu ciclo Manchester City.

O adeus de Guardiola do City terminou com uma derrota em casa por 2 a 1 contra o Aston Villa, em uma partida sem importância entre dois clubes já classificados para a próxima Liga dos Campeões, como segundo e quarto colocados, respectivamente.

"Se você me vir na rua em algum lugar nos próximos anos e for torcedor do Manchester City, venha me dar um abraço. Vou precisar!", disse Guardiola em uma mensagem ao público.

O Liverpool, sim, tinha um objetivo em jogo: classificar para a Liga dos Campeões.

O empate em 1 a 1 garantiu o quinto lugar e a vaga na principal competição europeia de clubes e deu alegria à despedida do ídolo Salah.

--- Resultados da 38ª rodada do Campeonato Inglês e classificação final:

Domingo, 24 de maio

Tottenham - Everton 1 - 0

Burnley - Wolverhampton 1 - 1

Crystal Palace - Arsenal 1 - 2

Fulham - Newcastle 2 - 0

Liverpool - Brentford 1 - 1

Manchester City - Aston Villa 1 - 2

West Ham - Leeds 3 - 0

Nottingham - Bournemouth 1 - 1

Brighton - Manchester United 0 - 3

Sunderland - Chelsea 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 85 38 26 7 5 71 27 44

2. Manchester City 78 38 23 9 6 77 35 42

3. Manchester United 71 38 20 11 7 69 50 19

4. Aston Villa 65 38 19 8 11 56 49 7

5. Liverpool 60 38 17 9 12 63 53 10

6. Bournemouth 57 38 13 18 7 58 54 4

7. Sunderland 54 38 14 12 12 42 48 -6

8. Brighton 53 38 14 11 13 52 46 6

9. Brentford 53 38 14 11 13 55 52 3

10. Chelsea 52 38 14 10 14 58 52 6

11. Fulham 52 38 15 7 16 47 51 -4

12. Newcastle 49 38 14 7 17 53 55 -2

13. Everton 49 38 13 10 15 47 50 -3

14. Leeds 47 38 11 14 13 49 56 -7

15. Crystal Palace 45 38 11 12 15 41 51 -10

16. Nottingham 44 38 11 11 16 48 51 -3

17. Tottenham 41 38 10 11 17 48 57 -9

18. West Ham 39 38 10 9 19 46 65 -19

19. Burnley 22 38 4 10 24 38 75 -37

20. Wolverhampton 20 38 3 11 24 27 68 -41