Tottenham vence Everton garante permanência na Premier League; West Ham é rebaixado

O Tottenham garantiu a permanência na primeira divisão inglesa após a vitória por 1 a 0 sobre o Everton neste domingo (24), na 38ª e última rodada da Premier League, resultado que rebaixou o West Ham, que deixa a elite após 14 anos.

Os 'Spurs' terminaram na 17ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, com apenas dois pontos de vantagem sobre os 'Hammers' (18º, 39 pontos), que venceram o Leeds por 3 a 0 em jogo simultâneo, mas não conseguiram evitar a queda para a Championship (segunda divisão).

O West Ham, que foi campeão da Liga Conferência em 2023, se junta às outras duas equipes que já haviam sido rebaixadas, Wolverhampton e Burnley.

O gol do Tottenham na vitória sobre o Everton foi marcado pelo meio-campista português João Palhinha, que aproveitou rebote após ele mesmo finalizar de cabeça na trave (43').

Esse resultado acabou proporcionando aos torcedores dos 'Spurs' uma tarde de grande alívio e evitou a possibilidade de um terremoto no futebol inglês, já que o clube é um dos dez mais ricos do mundo e não disputa a segunda divisão há quase meio século (temporada 1977/1978).

Em todo caso, a temporada foi muito turbulenta para o time londrino, oscilando de crise em crise e com uma sucessão de treinadores. O último deles, o italiano Roberto De Zerbi, foi contratado como substituto emergencial em março, após uma passagem desastrosa do croata Igor Tudor, que durou apenas 44 dias no cargo.

O West Ham, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, se despediu de forma honrosa com a boa vitória sobre o Leeds, mas acabou pagando o preço pelas três derrotas consecutivas sofridas nas três rodadas anteriores.