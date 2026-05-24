Tottenham escapa do rebaixamento na Premier League

O Tottenham se manteve na Premier League após vencer o Everton por 1 a 0 na última rodada, neste domingo (24). O resultado rebaixou o West Ham, que goleou o Leeds por 3 a 0 e retorna à Championship 14 anos depois de subir para a elite.
O Tottenham terminou na 17ª posição, com apenas dois pontos de vantagem sobre o West Ham. Burnley e Wolverhampton, que já estavam rebaixados, empataram em 1 a 1.
Resultados da última rodada da Premier League
- Tottenham 1 x 0 Everton
- Burnley 1 x 1 Wolverhampton
- Crystal Palace 1 x 2 Arsenal
- Fulham 2 x 0 Newcastle
- Liverpool 1 x 1 Brentford
- Manchester City 1 x 2 Aston Villa
- West Ham 3 x 0 Leeds
- Nottingham 1 x 1 AFC Bournemouth
- Brighton 0 x 3 Manchester United
- Sunderland 2 x 1 Chelsea