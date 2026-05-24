Torreense, da 2ª divisão, vence Sporting (2-1) e é campeão da Taça de Portugal

O modesto Torreense, da segunda divisão, fez história e conquistou a Taça de Portugal ao derrotar por 2 a 1 na prorrogação o Sporting de Lisboa, um dos gigantes do país, na final disputada neste domingo (24), em Oeiras.

O clube de Torres Vedras, cidade localizada a oeste da capital, conquista assim o primeiro troféu da sua história, 70 anos depois de ter sido derrotado na final anterior que disputou neste torneio, a de 1956, contra o Porto.

Com o título, a Torreense garante vaga na próxima edição da Liga Europa.

A temporada pode ser perfeita para o clube, que pretende subir para a primeira divisão na próxima quinta-feira, quando visitará o Casa Pia no jogo de volta do playoff de acesso (empate em 0 a 0 na ida).

Na final de domingo, o Torreense surpreendeu ao abrir o placar logo aos três minutos, graças a Kevin Zohi, mas o atacante colombiano Luis Suárez empatou para o Sporting após o intervalo (53').

Na prorrogação, o zagueiro cabo-verdiano Stopira, capitão da equipe, marcou o gol do título cobrando pênalti (113').

Stopira será um dos membros da seleção de Cabo Verde que vai disputar a primeira Copa do Mundo da história do arquipélago africano em junho.