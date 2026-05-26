Torcedores dos Knicks tomam as ruas de Nova Iorque após classificação à final da NBA; veja fotos

Torcida dos Knicks festejaram vaga na final da NBA. DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A classificação à final da NBA fez os torcedores dos Knicks tomarem as ruas de Nova Iorque para celebrar, na madrugada desta terça-feira (26). A franquia venceu a série contra o Cleveland Cavaliers por 4 a 0 e aguarda o adversário na decisão.

São 27 anos sem disputar a final da NBA. O último título, no entanto, veio em 1973, há 53 anos. A cidade, que já é fanática por basquete, principalmente pelos Knicks, volta a sonhar com a grande conquista.

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Festa da torcida dos Knicks pelas ruas de Manhattan. DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pontos famosos da cidade mais importante do mundo foram palcos da celebração efusiva dos fãs. Times Square, Radio City Music Hall e ruas do centro de Manhattan concentraram os torcedores, além, claro, dos arredores do Madison Square Garden, arena onde os Knicks mandam seus jogos.

Em homenagem à franquia, o Empire State, prédio de 103 andares, mudou as cores de sua iluminação para azul e laranja.

Empire State iluminou Nova Iorque com as cores dos Knicks. DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A confiança no título é grande, pois a última derrota dos Knicks foi há mais de um mês. São 11 vitórias seguidas, a maior sequência de todos os tempos da franquia.

O adversário dos Knicks sairá da decisão da Conferência Oeste. Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs estão empatando em 2 a 2. O quinto jogo da série será nesta terça-feira (26), às 21h30min, em Oklahoma.

Torcedores tomaram as ruas de Nova Iorque. DAVID DEE DELGADO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA