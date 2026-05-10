Torcedores do Barcelona confundem ônibus e atacam veículo do próprio time antes de clássico contra o Real Madrid

Momentos antes do clássico entre Barcelona e Real Madrid, na tarde deste domingo (10), torcedores da equipe catalã atiraram pedras no ônibus do próprio clube na chegada ao Spotify Camp Nou. Segundo a imprensa da Espanha, a torcida teria se confundido, achando que se tratava do veículo do Real Madrid.

Uma das janelas foi danificada com o ataque dos torcedores, mas nenhum jogador se machucou. O ônibus do Real Madrid também foi atingido nos atos da torcida rival e o vidro da porta acabou quebrado. O clube da capital espanhola não confirmou se alguém foi ferido com os ataques.

Nesta temporada, outros dois episódios semelhantes envolveram a torcida do time catalão. Justamente em duas partidas contra o Atlético de Madrid, uma pela Copa do Rei e outra pela Champions League. O ônibus do clube comandado por Diego Simeone sofreu ataques na chegada ao Camp Nou.

Em caso de vitória ou empate do Barcelona, o clube comandado por Hansi Flick ganharia a La Liga pela segunda temporada consecutiva, o 29º na história da equipe. O Real Madrid ainda mantém chances mínimas de levantar o troféu, mas precisa vencer os rivais fora de casa e torcer para que os rivais não somem mais pontos até o final do torneio.

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