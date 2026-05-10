Esportes

Violência

Torcedores do Barcelona confundem ônibus e atacam veículo do próprio time antes de clássico contra o Real Madrid

Incidentes semelhantes já ocorreram nesta temporada, incluindo ataques a ônibus de Atlético de Madrid e Real Madrid no Camp Nou

Estadão Conteúdo

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