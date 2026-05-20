Time norte-coreano vence na Coreia do Sul e vai à final da Champions Asiática feminina

A primeira equipe esportiva da Coreia do Norte a visitar a Coreia do Sul em oito anos chegou à final da Liga dos Campeões Asiática feminina nesta quarta-feira (20), com a vitória do Naegohyang FC por 2 a 1 sobre o Suwon FC Women.

Naegohyang venceu de virada num jogo disputado sob chuva torrencial em Suwon, no qual não houve grandes incidentes.

A capitã do Suwon, Ji So-yun, perdeu um pênalti a pouco mais de dez minutos para o apito final.

As jogadoras norte-coreanas se abraçaram e não esconderam a emoção após a partida.

"Tínhamos confiança na capacidade da nossa equipe", disse Choe Kum Ok, do Naegohyang, que marcou o gol de empate no segundo tempo.

"Se permanecermos unidas, nem a semifinal nem a final serão um problema para nós", acrescentou.

As norte-coreanas permanecerão na Coreia do Sul para a grande final, no próximo sábado, contra o Tokyo Verdy Beleza, no mesmo estádio.

O interesse nesta semifinal foi intenso e os 7.087 ingressos colocados à venda se esgotaram em poucas horas.

Uma mulher na faixa dos 70 anos que se identificou apenas pelo sobrenome Lee contou à AFP antes do início da partida que morava nas proximidades e que tinha ido ao estádio "na esperança de ver as jogadoras norte-coreanas de perto".

"Vou torcer para as duas equipes, embora apoie um pouco mais a do Norte, já que elas viajaram muito para chegar até aqui", afirmou.

Um grande grupo de espectadores de organizações cívicas apoiadas pelo Ministério da Unificação da Coreia do Sul compareceu ao estádio para apoiar ambas as equipes.

"Independentemente de a equipe adversária ser da Coreia do Norte ou de qualquer outro país, esperamos muito vencer, chegar à final e mostrar a força do nosso time de futebol feminino", disse Kweon Yun-young, uma torcedora do Suwon de 29 anos.

Os torcedores do Naegohyang não compareceram porque, em geral, os norte-coreanos não têm permissão para viajar à Coreia do Sul, já que ambos os países estão tecnicamente em guerra desde 1950.