Time de futebol feminino norte-coreano disputará torneio na Coreia do Sul

Um time de futebol feminino da Coreia do Norte vai disputar neste mês um jogo na Coreia do Sul, que marcará o primeiro encontro esportivo entre os países rivais desde 2018, informou nesta segunda-feira (4) o Ministério de Unificação sul-coreano.

Segundo a pasta, as autoridades norte-coreanas enviaram uma "notificação de uma delegação de 39 integrantes" do clube Naegohyang para enfrentar o sul-coreano Suwon no dia 20 de maio.

A delegação inclui 27 jogadoras e 12 membros da comissão técnica, informou o ministério, que não informou a data da chegada da equipe norte-coreana.

O jogo faz parte de um torneio internacional que também terá a participação do Melbourne City, da Austrália, e do Tokyo Verdy Beleza, do Japão, que farão a outra semifinal.

Os vencedores de seus respectivos duelos farão a final marcada para o dia 23 de maio.

Será a primeira vez que uma equipe esportiva da Coreia do Norte vai à Coreia do Sul desde que as delegações de tiro, futebol e tênis de mesa norte-coreanas visitaram o país vizinho em 2018.

O Naegohyang é uma potência no futebol feminino asiático, com vários títulos internacionais nos últimos anos.