Equipe curda consegue feito histórico na Turquia

Torcida do Amedspor comemora acesso à primeira divisão. BILAL SECKIN / AFP

O Amedspor, clube de futebol da maior cidade da maioria curda da Turquia, Diyarbakir, garantiu neste sábado (2) seu acesso à primeira divisão turca. A equipe jogará a divisão de topo do país pela primeira vez, feito histórico que foi comemorado pela população curda espalhada por toda a Turquia.

Logo após o apito final no empate em 3 a 3 contra o clube de Igdir, no oeste, gritos de euforia ecoaram em varias cidades, tanto no sudeste do país quanto nos grandes centros urbanos do oeste, como Istambul. Lá, a expressiva comunidade curda tomou as ruas com bandeiras vermelhas e verdes, ostentando as cores tanto do clube quanto da bandeira curda.

- A cidade inteira está nas ruas - relatou o correspondente da AFP em Diyarbakir, onde o Amedspor costuma atrair uma média de 18 mil espectadores para seus jogos em casa, sete vezes acima da média de público da segunda divisão turca.

- Esperamos 15 anos por isso! Nossa alegria é imensa. Dedico isto ao nosso povo, a todos os curdos - disse Abdurrahim Toprak, um comerciante de 26 anos.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, também deu suas felicitações no X, saudando "de todo o coração" o "Amedspor, que representará a nossa Diyarbakir na próxima temporada na Superliga (...) e os meus irmãos em Diyarbakir, desejando-lhes todo o sucesso".

O triunfo do Amedspor ocorre em um momento de estagnação do processo de paz entre o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), guerrilha independentista curda, com o governo turco. As negociações começaram no final de 2024.