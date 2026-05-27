Thunder vence jogo 5 da final do Oeste da NBA e abre vantagem na série contra o Spurs

O Oklahoma City Thunder fez a lição de casa na noite de terça-feira (26) e venceu o San Antonio Spurs por 127 a 114, no quinto jogo da série da final do Oeste da NBA. O resultado deixa o atual campeão da liga de basquete com vantagem de 3 a 2, podendo se classificar para a final no sexto duelo entre as franquias.
O banco de reservas mais uma vez foi determinante para o triunfo de OKC. O placar foi de 40 a 33 para os bancários da equipe mandante, com destaque para Alex Caruso, com 22 pontos. Jared McCain, que costuma começar entre os reservas, foi titular e terminou com 20.
O grande pontuador, no entanto, foi o dono do time: Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 32 pontos e deu nove assistências. Apesar dos bons números, o atual MVP da NBA afirmou que teve uma atuação abaixo e deu méritos ao time, que compensou sua ausência em momentos determinantes.
— Talvez eu tenha tido o pior começo de jogo de basquete da minha carreira, mas o grupo se manteve firme — disse Shai.
Pelo lado dos Spurs, Victor Wembanyama ficou estacionado nos 20 pontos, sendo bem anulado por Isaiah Hartenstein, que teve ajuda de outros companheiros para conter o pivô francês.
Stephon Castle foi o principal pontuador de San Antonio, com 24, mas teve problemas com faltas e precisou ficar no banco em vários momentos.
O sexto duelo está marcado para quinta-feira (28), às 21h30min, com mando dos Spurs, que precisam vencer para levar a série ao sétimo e decisivo jogo. O New York Knicks, campeão do Leste, aguarda o adversário na final da NBA.
