Thunder reage no jogo 2, supera o Spurs e empata série na final da Conferência Oeste

Shai fez 30 pontos no segundo jogo do confronto. Foto por JESSE D. GARRABRANT / / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Após ser surpreendido em casa na abertura dos playoffs das finais da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder reagiu rápido e empatou a série em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (20), no Paycom Center, ao superar o San Antonio Spurs pelo placar de 122 a 113.

O sistema defensivo dos atuais campeões da NBA conseguiu frear Victor Wembanyama, com Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da liga, como o cestinha do confronto, com 30 pontos. Com uma boa marcação, os donos da casa forçaram 21 erros do adversário e conseguiram conter as investidas de Stephon Castle e Dylan Harper.

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Empolgado, o astro da noite disse que o time entrou sabendo da necessidade de vencer.

— Os caras reagiram hoje porque sabíamos o que significaria uma nova derrota. Acho que mostramos essa energia desde o início da partida — afirmou Shai.

Lições para a série

Para Mark Daigneault, treinador do Thunder, sua equipe teve frieza suficiente para assimilar os erros cometidos no primeiro confronto contra o San Antonio Spurs e tirou lições importantes para a sequência da disputa.

— Acho que todos nós jogamos melhor. Eu estava confiante e tranquilo. Não sabia se iríamos ganhar ou perder, mas tinha bastante certeza, depois de assistir ao primeiro jogo, e conhecendo nosso time, de que entraríamos em quadra e teríamos uma outra atitude — comentou.

Gigante "contido"

Depois de uma atuação histórica na primeira partida, quando marcou 41 pontos, Victor Wembanyama não conseguiu manter o mesmo nível. Apesar de ter sido eficiente nos rebotes (pegou 24 bolas no garrafão), ele encerrou a partida apenas como o terceiro pontuador de sua equipe (21 pontos), atrás de Stephon Castle (25) e Devin Vassell (22).

Depois de duas partidas realizadas na casa do Thunder, o playoff segue para San Antonio, no Texasm onde serão realizados os próximos dois duelos. O confronto de número três está marcado para sexta-feira (22), às 21h30min, no no Fros Bank Center.