Esportes

De virada

OKC Thunder derrota os Spurs fora de casa e abre 2 a 1 na final da Conferência Oeste da NBA

Com 26 pontos e 12 assistências, Shai Gilgeous-Alexander foi o nome do jogo.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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