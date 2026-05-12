Thunder bate Lakers, sela varrida e vai à final do Oeste; Cavaliers empatam série com Pistons

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Observado por Lebron (E), Shai Gilgeous realiza arremesso. ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Quatro jogos, quatro vitórias e classificação à final da Conferência Oeste da NBA confirmada por antecedência. Esse foi o cenário que o Oklahoma City Thunder definiu nesta segunda-feira (11) pelos playoffs das semifinais com uma "varrida" ao derrotar o Los Angeles Lakers por 115 a 110, em partida realizada na Crypto.com Arena, casa do rival.

Apoiado na grande atuação de Shai Gilgeous-Alexander, que emplacou 35 pontos, os atuais campeões da NBA eliminaram a equipe do experiente LeBeron James e chegam com moral para a próxima etapa.

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Com um final de quarto com ritmo frenético, Ajay Mitchell foi peça fundamental na construção do placar ao assinalar 10 de seus 28 pontos, minando a tentativa de reação dos Lakers.

Pelo lado dos anfitriões, LeBron bem que fez a sua parte. Foi o terceiro maior pontuador da franquia da Califórnia (24) e também brigou muito no garrafão garantindo 12 rebotes.

Com a temporada encerrada, o jogador de 41 anos evitou falar sobre o futuro, pediu um tempo para esfriar a cabeça e disse que tudo deve acontecer no tempo certo.

— Não sei o que o futuro me reserva. No momento, tenho bastante tempo para refletir. Como disse no ano passado após a derrota para o Minnesota (Timberwolves), vou avaliar a situação com a minha família, conversarei sobre isso e passarei um tempo com eles. Quando chegar a hora, vocês saberão — disse o jogador logo após o confronto.

Cavs empatam série com os Pistons

Donovan Mitchell foi o cestinha do jogo. DAVID L. NEMEC / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Apoiado pela força de sua torcida, o Cleveland Cavaliers fez valer o mando de quadra na noite desta segunda-feira, na Rocket Arena, e empatou a série de playoffs das seminais da Conferência Leste em 2 a 2 ao superar o Detroit Pistons pelo placar de 112 a 103.

O destaque ficou por conta de Donovan Mitchell. Com um segundo tempo espetacular, ele marcou 39 dos seus 43 pontos na partida (igualando um recorde de playoffs da NBA) e empurrou a equipe para o triunfo.

— Foi um grande jogo. Estamos com duas vitórias e duas derrotas. Viemos aqui hoje para vencer e é isso que importa. Agora vamos rumo a Detroit em busca de outro grande resultado— afirmou o jogador.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 20h30, pelo jogo 6 dos playoffs na Little Caesars Arena, casa dos Pistons